È arrivato alle fasi conclusive il torneo “Champions” in scena all’Antivan da circa due mesi. La competizione di calcio a 5 vedrà infatti stasera le due finali che metteranno la parola “fine” all’evento. La prima – quella del torneo Europa League – si giocherà alle ore 20 e sarà il derby della Capitale tra Lazio e Roma. La seconda – quella del torneo Champions League – si disputerà alle 21 tra Monza e Fiorentina. Le due sfida saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Lanterna TV. Un torneo avvincente, che ha visto dodici squadre sfidarsi per la vittoria finale. Adesso sono rimaste in quattro per due competizioni.

Parlando della competizione Europa League, la Lazio ha eliminato la Juventus in una doppia sfida di andata e ritorno, mentre la Roma ha eliminato il Napoli. In Champions invece il Monza ha eliminato il Sassuolo e la Fiorentina ha sconfitto il Milan in doppie sfide veramente avvincenti.