Pubblicità

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da Covid-19 torna la tradizionale “Fiera di Maggio” in occasione delle festività per il Patrono di Licata, Sant’Angelo martire carmelitano.

Previsti, in via eccezionale, per lo specifico momento di forte crisi economica, sia l’abbattimento della quota giornaliera di partecipazione dovuta dai commercianti che il prolungamento di due giorni della fiera che dal primo maggio si concluderà giorno otto.

Accolte, quindi, le richieste avanzate dagli operatori commerciali nella conferenza dei servizi del 28 febbraio scorso.

Ad annunciarlo il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore alle Attività Produttive Gianni Morello.

“A causa della pandemia da Covid-19 – dichiara l’Assessore Morello – da due anni, non è stato possibile realizzare la tradizionale Fiera di Maggio per le festività del Santo Patrono Sant’Angelo, con grave nocumento per l’economia locale. La nostra Comunità sta attraversando un grave periodo di crisi economica, motivo per cui, per lenirne gli effetti negativi, abbiamo deciso di accogliere, in via eccezionale, le richieste avanzate in sede di conferenza dei servizi del 28 febbraio scorso dagli operatori commerciali interessati e dai rappresentanti delle associazioni di categoria, circa la possibilità di ottenere in via del tutto eccezionale e per lo specifico momento un abbattimento della quota giornaliera di partecipazione ed un prolungamento dei giorni della Fiera. Quindi, anche in ragione del fatto che nei giorni primo e otto maggio i commercianti effettuano le operazioni di montaggio e smontaggio delle bancarelle, abbiamo deciso di estendere la durata della Fiera dal primo all’otto di maggio applicando ai commercianti – conclude Morello – un costo complessivo per quota di partecipazione corrispondente a sei giorni anziché otto”.