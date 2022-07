Pubblicità

Nel corso di una intervista rilasciata al canale web Licata 4you, il vicesindaco Antonio Montana ha spiegato come “a breve avremo a disposizione un nuovo tecnico per la progettazione inviato dal Ministero. Questo ci permetterà di realizzare un progetto per la villa comunale Elena e la sua rigenerazione, includendo pure la possibilità di ripristinare la cancellata in ferro di stile barocco la cui rimozione ha portato ad una constante vandalizzazione di un importante polmone verde qual è la nostra villa comunale”.

Montana ha poi spento le polemiche social affermando che “i finanziamenti per la ristrutturazione della Chiesa di San Domenico e per la passeggiata di via Principe di Napoli sono salvi”.