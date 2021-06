Pubblicità

Il Circolo del PD di Licata torna a riunirsi questo pomeriggio.

Dopo la recente elezione del Segretario e del Presidente Provinciale, Simone Di Paola e Giovanna Iacono iniziano proprio da Licata il tour dei Circoli della Provincia per riallacciare quel filo diretto con i rappresentanti territoriali, affrontare insieme le tematiche locali ed elaborare le proposte da portare avanti.

Dopo un lungo periodo che ha visto il partito privo di una guida politica si riparte mettendo al primo posto il rapporto con gli iscritti nel segno dell’unità.

“La scelta di questa segreteria di iniziare proprio da Licata non è casuale e ha un significato politico importante. Per costruire una proposta politica forte e credibile è indispensabile ripartire dal confronto con la base, registrando le problematiche peculiari di ogni territorio affinché si possa scrivere insieme l’azione programmatica del nostro partito. Sono diversi i temi che il Circolo di Licata intende affrontare. Sul tavolo porteremo anche proposte per dare voce ad alcuni problemi della città affinché, nelle sedi opportune, vengano elaborate delle soluzioni.

Coglieremo l’occasione per avviare, con i vertici della federazione e dentro il circolo, una riflessione politica, finalizzata ad individuare insieme scelte e percorsi politici che possano vedere, nel prossimo futuro, il Partito Democratico cittadino al centro della vicenda politica locale; ciò anche alla luce della nuova geografia politica venutasi a creare all’interno dell’amministrazione comunale con l’adesione del sindaco e di diversi consiglieri comunali al partito di forza Italia, dato di enorme novità politica, che non può non indurre una riflessione all’interno del nostro partito.”

Il Segretario di Circolo di Licata

Decimo Agnello