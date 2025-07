Proficua riunione mercoledì mattina della Commissione Toponomastica del Comune di Licata presieduta da Francesco Pira (Vice Presidente, Giuseppina Incorvaia, componenti Arianna Armenio, Lorenzo Peritore, Pierangelo Timoneri e Franco La Perna. Componente di diritto, segretario Antonio Ruvio).

La commissione, presenti Pira, Incorvaia, Peritore e Timoneri ha votato all’unanimità la proposta formulata dal Sindaco Angelo Balsamo, con un atto d’indirizzo, dell’intitolazione del Museo al Prof. Gioacchino Francesco La Torre, eminente archeologo, di fama internazionale, professore ordinario all’Università di Messina. Sono state poi approvate le proposte d’intitolazione di aree di circolazione al botanico e naturalista Prof. Carmelo Federico, docente all’Università di Palermo, a cui è stata intitolata la biblioteca regionale del WWF, al Marò Vincenzo Nicastro, caduto in guerra, alle professoresse Tullia Fiocco, pittrice e docente, Giuseppina Saverino (Preside) e alla Marchesa Maria Cannarella di Scuderi, pittrice, scrittice e poetessa.

Il Presidente Pira ha ringraziato il sindaco Balsamo, l’assessore Stefana Rolla (che ha la delega alla toponomastica) l’ufficio toponomastica per la mole di lavoro svolta. Sono oltre 100 le intitolazioni di strade che erano ferme da anni e che saranno operative, 24 decise (12 uomini e 12 donne) negli ultimi mesi. Importanti le intitolazioni già in essere della villetta del Villagio dei Fiori al Giudice Rosario Livatino, di una via al parroco di Oltreponte, Don Mario Capobianco nei pressi della Chiesa da lui voluta, delle Costituenti Bianca Bianchi e Maria Maddalena Rossi, della vittima di mafia Rita Atria e della prima donna medico licatese Angela Elisa Spina. La commissione ha anche approvato la proposta di intitolazione di un’area di circolazione nella diramazione ovest dell’antica strada vicinale Colonne Nicolizia e questo permetterà di apporre i numeri civici rispondendo alle richieste delle autorità e degli uffici postali.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il Presidente Pira – per i risultati raggiunti, anche grazie all’impegno della Vice Presidente Incorvaia, e di tutti i componenti la Commissione, e al lavoro encomiabile degli uffici. Siamo riusciti a dare delle risposte alle istanze delle concittadine e dei concittadini, anche grazie alla disponibilità del Sindaco Balsamo e dei suoi collaboratori, del Consiglio Comunale, che hanno recepito ed approvato le nostre proposte. Continueremo a lavorare sodo e ad informare di quanto viene deciso con grande trasparenza”.