Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, non è solo una data commemorativa, ma un momento cruciale di riflessione e azione. In un’epoca in cui la violenza di genere continua a essere una piaga sociale, è fondamentale che l’informazione e la sensibilizzazione partano dalle radici, ovvero dalle giovani generazioni.

In questo contesto e in occasione del 25 novembre, giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, si inserisce la proposta di Toponomastica femminile APS-ETS di realizzare, nelle classi terze delle scuole medie del territorio,il progetto Oltre gli stereotipi: la mia voce, la mia storia, con un duplice obiettivo: da un lato, restituire la giusta visibilità al contributo storico e sociale delle donne, spesso ignorato o minimizzato; dall’altro, contrastare attivamente gli stereotipi di genere, che sono il terreno fertile per discriminazioni, disparità e, nelle loro manifestazioni più estreme, conflitti e violenza.

Toponomastica femminile APS-ETS è un’associazione di 400 associate/i e 25000 simpatizzanti, che dal 2012 siimpegna a restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito a migliorare la società e a contrastare una disuguaglianza radicata visceralmente nella nostra società, dove si sono innovate le leggi ma la mentalità è ancora lentaa cambiare, per cui il ruolo dell’educazione è fondamentale per rivoluzionare un immaginario antico di millenni.

Le/i giovani adolescenti, in particolare quelle/i delle terze classi delle scuole superiori di I grado, si trovano in una fase delicata di crescita, in cui l’identità e la percezione del mondo si vanno plasmando. Le false informazioni, i modelli distorti proposti dai social media e una cultura che ancora fatica a riconoscere la parità di genere possono influenzare negativamente il loro sviluppo, portando a interiorizzare dinamiche tossiche o a subire passivamente comportamenti violenti. Pertanto, proponendo la realizzazione di questo progetto, Toponomastica femminile conferma quanto sia indispensabile che la scuola diventi un baluardo di conoscenza, consapevolezza e rispetto.

Il progetto Oltre gli stereotipi: la mia voce, la mia storia non si limita a un approccio teorico alla tematica a cui è dedicata la giornata del 25 novembre, ma mira a coinvolgere attivamente le/gli studenti, rendendole/i protagoniste/i di un processo creativo che porti a riflettere, a esprimere la propria visione e a farsi portavoce di un messaggio di speranza e cambiamento.

Destinatarie/i del progetto

Le terze classi delle scuole medie di I grado di Licata

Descrizione del Progetto

Il progetto prevede la realizzazione di video sul tema della violenza di genere, della durata massima di 3 minuti.

I video dovranno essere ideati, girati e montati dalle e dagli studenti, che ne saranno protagoniste/i, sotto la guida di docenti referenti. Ogni classe o gruppo di studenti (massimo 5 per gruppo) potrà presentare un solo video.

I video potranno essere:

• Cortometraggi narrativi: Storie di fantasia o basate su fatti reali che esplorino le dinamiche della violenza di genere.

• Documentari o interviste: Raccolte di testimonianze, riflessioni o dati sul tema.

• Video-performance artistiche: Utilizzo di danza, musica, poesia o altre forme d’arte per esprimere il messaggio.

• Video-denuncia: Messaggi diretti e incisivi che invitino alla riflessione e all’azione.

Obiettivi del progetto

• Educare alla parità di genere: Promuovere una cultura del rispetto reciproco e della non violenza.

• Decostruire gli stereotipi: Analizzare e smantellare i pregiudizi di genere che alimentano le disuguaglianze.

• Sensibilizzare sul tema della violenza di genere: Far comprendere le diverse forme di violenza (fisica, psicologica, economica, ecc.).

• Sviluppare la creatività e la capacità critica: Stimolare gli studenti a elaborare contenuti originali e significativi.

• Incoraggiare il lavoro di gruppo e la collaborazione: Promuovere il confronto e la condivisione di idee tra gli studenti.

Fasi e tempistiche di realizzazione

La partecipazione al progetto dovrà essere comunicata a [email protected] entro e non oltre il 29settembre 2025.

Nella mail, indicare chiaramente:

• l e classi che parteciperanno