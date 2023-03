Pubblicità

I topi continuano a farla da padroni in Piazza Della Vittoria, in pieno centro città. Da una nostra lettrice ci arriva una segnalazione con tanto di foto di un grosso roditore a spasso in pieno giorno su uno dei muretti che delimitano il piccolo parco ubicato di fronte alla villa comunale Regina Elena. Il Comune proprio ieri ha annunciato l’avvio del Servizio di derattizzazione. Si spera che grazie a questo intervento si possa dare riscontro alle tante segnalazioni della gente.