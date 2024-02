Pubblicità

Dopo più 50 Finalmente Tony Rocchetta riesce a riportare in tavola un Pane fatto con la Chiattulidda, varietà di grano Autoctono Licatese che lui ha recuperato e reintrodotto di nuovo nel territorio come Custode Agricoltore.

Dalla scoperta di questa varietà che e stata certificata dalla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia ed è stata iscritta al registro nazionale dei semi di conversazione come agricolture custode di un patrimonio genetico cultura e scientifico.

“Il mio lavoro è stato ed è ancora abbastanza complesso siamo in fase di riproduzione del seme, sono partito da più di 2kg e per 3 anni ho riprodotto il seme in maniera sostenibile e seguendo tecniche di lavorazioni artigianali per il mantenimento della purezza,quest’ anno avremo una produzione vera e propria per la produzione di Pasta e di Pane – spiega Rocchetta – In questi giorni ho voluto fare delle prove tecniche di questa varietà ormai scomparsa, facendo molire a pietra 10 kg di grano, facendo analisi e una scheda tecnica dei valori nutrizionali e della qualità della farina, grazie all’aiuto del Molino Crisafulli Caltagirone.

Poi grazie al Mastro fornaio Maurizio Spinello, abbiamo realizzato per la prima volta dopo 50 anni un pane fatto con questo varietà, un traguardo importante dice Tony Rocchetta, un prodotto che identifica un territorio, un Popolo, i gesti agricoli, i gesti casalinghi e le tradizioni, riportando in tavola i sapori perduti.

Siamo soddisfatti delle prove tecniche e della qualità del prodotto, un prodotto unico nella tutela della Biodiversità e della Salute”.