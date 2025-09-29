ADV

“Le radici del futuro – Chiattulidda Fest 3, le radici del passato” Tony Rocchetta insignito del titolo di Custode dell’identità territoriale.

Alcuni momenti indimenticabili hanno segnato il convegno “Le radici del futuro – Chiattulidda Fest 3, le radici del passato”, durante il quale Tony Rocchetta ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Custode dell’identità territoriale.

A consegnare il titolo è stato Nino Sutera, agronomo e coordinatore della Rete Nazionale dei Borghi De.Co., figura di spicco a livello nazionale per il suo impegno nella valorizzazione dei territori rurali e delle identità locali.

Il riconoscimento celebra l’impegno di Rocchetta nella difesa e nella valorizzazione della memoria collettiva, attraverso un importante lavoro di recupero e tutela del patrimonio genetico locale.

“Un traguardo che non appartiene solo a me, ma all’intera comunità – ha dichiarato Rocchetta – perché custodire le nostre radici significa dare futuro alle prossime generazioni”.

Un progetto unico per la comunità

Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, e in particolare dell’assessore alla Cultura Carmelinda Callea, prende avvio un percorso condiviso che si pone come esempio a livello regionale e nazionale.

“Lavorare sulle radici non significa guardare al passato con nostalgia, ma costruire strumenti di identità e sviluppo – ha dichiarato l’assessore Callea –. La nostra comunità diventa protagonista di un progetto unico, capace di valorizzare cultura, tradizioni e prodotti locali in chiave contemporanea”.

Un futuro che nasce dalle radici

L’evento del Chiattulidda Fest 3 ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un punto di partenza: un invito a tutti i cittadini a sentirsi parte attiva nella custodia della memoria, nella valorizzazione del patrimonio territoriale e nella costruzione di un futuro sostenibile.

Un cammino in cui la comunità diventa custode delle proprie radici e, al tempo stesso, protagonista di un progetto di rinnovamento culturale e sociale.