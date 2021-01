Dopo un turno di stop forzato, il Licata riprende a lavorare in vista del match casalingo di domenica prossima contro il Rende. E non potrà essere una partita come le altre per mille ragioni: la primo risponde ovviamente al nome di Tommaso Napoli. L’ex calciatore e allenatore del Licata è oggi il tecnico dei calabresi impegnati in una complicata lotta salvezza. Il suo ritorno al Liotta avrà pertanto il sapore dell’amarcord. Tommaso Napoli è stato artefice di pagine importanti alla guida del Licata con promozioni e campionati di altissimo livello che ne fanno uno degli allenatori più apprezzati e amati dal pubblico licatese. Il Rende arriva da un successo di prestigio contro la capolista Acr Messina al termine di un match spettacolare chiuso sul 3-2. Vittoria sintomo di una squadra in netta ripresa.