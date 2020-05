Raccogliamo l’appello di un cittadino che ha scritto al nostro giornale per segnalare una situazione di pericolo a causa di una segnalazione raffazzonata di una buca stradale.

“Ieri in via Campobello 159, davanti al centro commerciale San Giorgio (per non parlare dei mille altri casi sparsi per la città) un’enorme buca segnatala con uno spartitraffico in plastica al centro della carreggiata. E NIENT’ALTRO!!! Varie macchine hanno rischiato di investire questo spartitraffico. Tutto si può tollerare, ma queste negligenze che mettono a rischio la vita umana assolutamente no”.