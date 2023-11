Pubblicità

Finalmente una buona notizia dal fronte dei cantieri navali. Sono stati tolti i sigilli al Cantiere Martello. Il giudice ha accolto in pieno l’istanza dell’imprenditore Daniele De Marco che – assistito dall’avvocato Tony Ragusa – ha chiesto di poter riprendere le lavorazioni in attesa di ottenere la documentazione (AUA) che era stata motivo del sequestro. “Questa è una bella notizia – fa sapere De Marco in un breve commento – che ci lascia ben sperare anche per gli altri cantieri che sono ancora chiusi”. Al vaglio, ci sono adesso i ricorsi presentati dagli altri operatori della cantieristica navale che attendono il loro turno per poter tornare a lavorare.