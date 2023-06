Pubblicità

Un appello della docente Tiziana Alesci al Sindaco Angelo Balsamo relativamente alla situazione in cui versa gran parte del manto stradale.

“Carissimo Sindaco, premetto che queste mie poche righe non vogliono assolutamente essere di polemica o critica politica, sarebbe da sciocchi considerato il poco tempo trascorso dal suo insediamento. Da semplice mamma ed educatrice di tanti ragazzi, le chiedo, con forza, di porre tra i primi obiettivi della sua agenda politica, il ripristino del manto stradale. Proprio ieri, mia figlia e una sua amica, per una caduta accidentale, provocata dal manto stradale scosceso e dissestato in zona Fondachello – Plaia, è finita al Pronto Soccorso. Ringrazio il Signore per averla protetta, per avere una figlia che osserva le regole portando sempre il casco e per averla riportata a casa un po’ “ammaccata”, mi faccia passare questo termine, ma per fortuna sana e salva; sa caro Sindaco, in quel momento e per tutta la notte trascorsa a guardarla, ho pensato alle tante mamme che questa fortuna di riportare a casa il proprio figlio/a non l’hanno avuta, ai tanti incidenti avvenuti per la situazione in cui versano le strade della nostra Licata e ai tanti che potrebbero accadere se non si interviene con una programmazione capillare ed immediata.

Sono certa conoscendola, ancor prima che da Sindaco, come padre attento e premuroso, che ascolterà le parole di una mamma preoccupata e si attiverà se non lo sta già facendo immediatamente. Con l’occasione le faccio i miei più sinceri auguri per la sua elezione e le auguro un buon lavoro per il bene della nostra amata città”.

Tiziana Alesci