Tifosi gialloblu d’eccezione ieri allo stadio Saraceno per assistere a Licata-Sant’Agata. Una coppia di diportisti australiani (tifosi del Licata) ha infatti assistito al match sugli spalti dell’impianto sportivo di Ravanusa. Travis e Brittany hanno fatto il tifo per il team di mister Pippo Romano in un match teminato sul punteggio di 1-1.