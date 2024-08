Pubblicità

“Il tesoro nascosto” (Atile Edizioni) è la prima opera letteraria pubblicata da Ivan Milite. Ambientato a Licata, in un periodo compreso tra fine Ottocento e inizio Novecento, narra la storia di Tommaso e Rosaria, una coppia originaria di Palermo, che per cercare una vita migliore si sposta a Licata. Da lì parte un intreccio narrativo serrato e accattivante che porterà la coppia a districarsi tra fatti e personaggi in un crescendo di pathos e tensione.

Ivan Milite racconta una Licata misteriosa ed enigmatica. Con continui giochi di luci ed ombre che rendono sfuggenti e al tempo stesso intriganti i vicoli del quartiere Marina (dove la storia è in larga parte ambientata) e i viali della villa Elena, altro luogo significativo dell’opera.

La trama è scorrevole, la scrittura molto asciutta, l’intreccio nel complesso piace. Con sullo sfondo una città che, di fatto, resta la vera protagonista di questa opera prima di Ivan Milite.