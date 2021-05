Tesoreria comunale, avanti fino a dicembre con la Banca San Francesco. Nuova proroga nell’affidamento del servizio di tesoreria comunale. Fino al termine dell’anno sarà ancora la Banca San Francesco a fungere da tesoriere dell’Ente. E’ stato reso noto tramite una determina dirigenziale del dipartimento Servizi Finanziari. Si tratta di una prosecuzione obbligatoria poiché sono andate deserte le gare di affidamento del servizio. L’accordo tra il Comune e la Banca San Francesco è scaduto il 31 dicembre 2015 ma, in mancanza di un nuovo istituto di credito disposto a rilevare la tesoreria dell’Ente, si procederà di proroga in proroga fino a quando non verrà individuata una nuova banca a cui aggiudicare il servizio. “Nelle more della definizione di un nuovo iter procedimentale – si legge nella determina dirigenziale – si pone la necessità di prorogare il contratto di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni del contratto scaduto nel dicembre 2015 per il periodo che va dal primo luglio al 31 dicembre 2021”.