La Terza Commissione del Libero Consorzio di Agrigento, ha approvato, all’unanimità dei presenti (Presidente Castellino, vicepresidente Lattuca, Termini, Gaglio), presenti 4 assenti 3, la proposta di richiedere la Convocazione dell’Assemblea dei Sindaci per proporre l’acquisizione di quote della società aeroporto a costo zero, potendo valorizzare i costi (350/400 mila euro) già sostenuti per progetto e business plan.

La commissione ritiene percorribile il suddetto percorso ai sensi della legge regionale 15/2015 art. 40 comma 4 che così recita: “Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le quote e le partecipazioni nelle società aeroportuale”.

Ovviamente la proposta verrà presentata dopo aver acquisito i dovuti pareri.

Il Presidente Stefano Castellino ha espresso vivo compiacimento per il lavoro della Commissione e del Comitato per l’Aeroporto: “Siamo convinti che bisogna fare ogni sforzo possibile per dotare la nostra provincia di questa importante infrastrutture. L’Ente di area vasta ha un ruolo indispensabile e fondamentale nella programmazione e negli interventi di interesse sovraccomunale. Tra qualche mese, con le elezioni di secondo livello, potremmo finalmente avere la funzione centrale che compete ai Liberi Consorzi, di importanza vitale anche per il territorio agrigentino, che il nuovo esecutivo possa portare avanti con maggiore forza e continuità il lavoro svolto dalle Commissioni Permanenti e da tutti i Sindaci”.