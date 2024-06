Pubblicità

Il Comitato per la Tutela della Casa evidenzia lo stato in cui versano i terreni su cui un tempo erano edificati gli immobili poi interessati da demolizioni lungo la costa licatese. “Sono immagini che parlano chiaro – ci fanno sapere – dove un tempo c’erano le nostre case, oggi sono state create delle discariche. Spazzatura di ogni genere, vasche in amianto, mobili dismessi. Questi terreni sono in pratica diventati un luogo dove poter scaricare indisturbati ogni tipo di materiale da risulta. Crediamo sia un’ingiustizia”.

Un altro aspetto su cui il Comitato punta l’attenzione è quello legato alle procedure di riacquisto. “Abbiamo partecipato all’evidenza di riacquisto con le nostre offerte ma ad oggi gli atti non sono stati ancora completati. Chiediamo pertanto – concludono – una velocizzazione dell’iter quantomeno per evitare che queste aree finiscano per trasformarsi in discariche a cielo aperto più di quanto non lo siano oggi”.