Pubblicità

È stata una notte complessa per Guardia Costiera e comparto marineria. È stata diramata un’allerta per far rientrare i pescherecci che si trovavano fuori per una battuta di pesca. Alla base dell’innalzamento del livello delle acque, ci sarebbe un terremoto in Turchia.

“Revocata allerta da dipartimento protezione civile in riferimento a possibile tsunami provocato da terremoto in Turchia”, è l’annuncio della Stazione meteo Licata.

Dalle 5 di questa mattina anche il Coc della Protezione civile comunale.