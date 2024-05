Pubblicità

“La mia storia, un viaggio attraverso l’arte”. È uscito il libro della fotografa licatese Teresa Letizia Bontà che ormai da anni vive ed opera a Venezia. Si tratta di una lunga intervista-racconto di Martina Marrone a cura di Stefania La Rocca.

“Dietro le immagini e le parole di questo libro si cela un viaggio emozionante nell’animo umano: un’esplorazione nelle profondità dell’essere, che invita a riflettere sulla bellezza, sull’arte, sulle relazioni con gli altri e il rapporto con sé stessi.

Credo fermamente che la bellezza dimori nella nostra più intima essenza e che si riveli nella capacità di esprimere emozioni, gioie, dolori e speranze.

Così, attraverso la lente dell’arte fotografica e il racconto autobiografico, ho scelto di condividere, con sincera apertura, i momenti più significativi della mia vita personale e professionale, tra difficoltà e traguardi anche inaspettati: un’esortazione a guardare oltre le apparenze, per riconoscere e valorizzare le infinite sfumature che compongono il tessuto della nostra realtà, interiore e sociale.

In tutto questo, la riflessione sull’uso delle immagini aggiunge un ulteriore elemento di impegno: la tutela dei diritti dei soggetti ritratti diventa imprescindibile, poiché dietro ogni scatto si cela una storia individuale, un consenso, un’esperienza, una responsabilità artistica ed etica.

Questo libro è una testimonianza che giunge dal cuore, che sfida, narra e commuove. Un’opera che ispira a contemplare il mondo con occhi nuovi, per scoprire la meraviglia eterna che risiede in ognuno di noi.

L’intervista racconta ciò che la fotografia rappresenta per me, ovvero la vita stessa, e ricorda che l’arte è lo specchio dell’anima, nonché uno strumento straordinario in grado di trasmutare il dolore in fiducia e di illuminare le ombre con la luce dell’espressione creativa”.

Martina Marrone, classe 1996, nasce in pieno inverno sulle Alpi piemontesi e si diploma nel 2022 in storytelling e tecniche della narrazione alla Scuola Holden di Torino. Ha collaborato con diverse riviste online e ha pubblicato racconti e raccolte di poesie per diverse case editrici. Attualmente lavora come editor e ghostwriter.

Stefania La Rocca nasce a Milano nel 1969. Laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, matura un’esperienza ventennale nel settore del marketing e delle ricerche di mercato. Operatrice in Discipline Bio Naturali, si traserisce a Mestre, dove lavora come editor e consulente redazionale di tesi e progetti universitari.

Il libro può essere acquistato tramite Amazon al Link seguente: https://amzn.eu/d/az456bL o attraverso la stessa Teresa Bontà che si occuperà personalmente della spedizione gratuita.