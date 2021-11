Pubblicità

Un altro, prestigioso invito ad esporre per la fotografa licatese Teresa Bontà: i suoi scatti inseriti all’interno del Progetto “Le Tenebre dell’anima” sono infatti stati scritturati per la Biennale del Salento. “Sarà un onore per me- spiega Teresa – far parte di un evento così importante in una terra che profuma di sud. L’appuntamento è a Palazzo De Donno, sede dell’Eco Museo della pietra Leccese Luglio/Agosto 2022 sono pronta. Essere stata inserita inserita alla Biennale del Salento è una notizia che mi fa tremare”.