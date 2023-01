Pubblicità

Una volante del Commissariato di Polizia è intervenuta sul ponte di via Mazzini dove una donna avrebbe minacciato il suicidio con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Gli agenti – unitamente ai Carabinieri – hanno scongiurato il peggio e la donna è stata tratta in salvo. Sul ponte di via Mazzini è arrivata anche un’ambulanza del 118 in Servizio presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso. La donna è stata quindi accompagnata in ospedale in evidente stato di agitazione. Durante le fasi dell’intervento delle forze dell’ordine, il ponte è stato momentaneamente chiuso al transito. Dopo circa mezz’ora, la viabilità è tornata alla normalità.