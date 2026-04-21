I Carabinieri della Stazione di Licata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento, nei confronti di un 32enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e incendio doloso aggravato.

Il provvedimento trae origine dagli accertamenti svolti in relazione all’incendio sviluppatosi nella notte del 12 aprile 2026 all’interno di un’abitazione di Licata, occupata da una donna di 84 anni. Le fiamme, che avevano interessato il piano terra e il primo piano dello stabile causando il crollo parziale delle controsoffittature, rendendo l’intero immobile completamente inagibile, erano state domate dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. La donna, nell’occasione, era riuscita a mettersi in salvo solo grazie a una fortuita coincidenza.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Licata, anche mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e gli ulteriori riscontri investigativi acquisiti, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio e di individuare il presunto autore.

Secondo l’ipotesi accusatoria recepita nel provvedimento cautelare, l’indagato avrebbe appiccato l’incendio con l’intento di cagionare la morte dell’anziana donna. Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso un contesto riconducibile a precedenti vicende di natura personale, rispetto alle quali l’uomo avrebbe manifestato propositi ritorsivi.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.