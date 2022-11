Pubblicità

Solo grazie al tempestivo arrivo di una volante del Commissariato di Polizia di via Campobello, è stato sventato un tentativo di furto in via Leffa, la traversa di via Guglielmo Marconi da cui si accede a Piano Quartiere. I fatti si sono verificati la notte passata e fondamentale è stata la comunicazione alla Polizia i cui agenti diretti dal vicequestore Cesare Castelli sono riusciti a sventare la razzia dell’abitazione ubicata a poche decine di metri dal centro città e di proprietà di una anziana licatese. I malviventi, secondo quanto abbiamo appreso, sarebbero fuggiti da una finestra dopo aver messo a soqquadro l’abitazione. Ma non sarebbe stata asportata alcuna refurtiva.