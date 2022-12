Pubblicità

Palma di Montechiaro – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Villaggio Giordano, durante la notte tra il 24 e il 25 dicembre, stavano perlustrando la città quando hanno notato strani movimenti all’interno di una abitazione nel centro di Palma. L’appartamento in quel momento era disabitato poiché l’anziana proprietaria si trovava a casa dei familiari per il cenone natalizio. Due i palmesi finiti in manette: un 47enne ed un 22enne. Dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e danneggiamento in concorso.