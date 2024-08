Pubblicità

E’ stato denunciato con l’accusa di tentato danneggiamento l’uomo che ieri sera ha tentato di appiccare il fuoco all’entrata principale della Chiesa di Sant’Angelo con una tanica contenente gasolio. Fermato dapprima da alcuni presenti in Piazza, è stato poi identificato dagli agenti della Polizia Municipale presenti in zona e successivamente da una volante del commissariato di Polizia. L’uomo è stato quindi trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso a bordo di un’ambulanza del 118. Dal nosocomio di contrada Cannavecchia è stato rapidamente dimesso e per lui è scattata una denuncia per tentato danneggiamento. La tanica contenente il liquido infiammabile è stata posta sotto sequestro dagli agenti della Municipale. Ignoti i motivi dietro al gesto (fortunatamente sventato) dell’uomo mentre Piazza Sant’Angelo era piena di gente in concomitanza con l’imminente spettacolo folkloristico andato in scena ieri sera. Il sagrato della Chiesa, subito dopo che si è sparsa la notizia, è stato ripulito da alcuni volontari e sul posto sono giunti anche i padri Carmelitani.