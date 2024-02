Pubblicità

Tentata rapina in una salumeria/panineria di via Campobello. Al momento della chiusura del negozio, due balordi si sono presentati per rubare. Solo la prontezza del titolare (ancora all’interno dell’attività) ha impedito che il raid andasse a buon fine. L’uomo ha urlato contro i due rapinatori che, una volta scoperti, se la sono data a gambe facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è quindi intervenuta una volante del commissariato di Polizia che ha avviato le indagini per dare un volto e un nome ai ladri.