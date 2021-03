Un uomo, ex esponente politico, è rimasto ferito nel tentativo di bloccare una vandalizzazione alla villa comunale Regina Elena. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio. L’uomo era intervenuto per bloccare alcuni giovani che stavano danneggiando alcune parti del più importante polmone verde della città. Per tutta risposta è stato colpito alla testa da una pietra. Necessario il ricorso alle cure del personale in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I giovani si sono dileguati e sulle loro tracce operano congiuntamente Polizia e Carabinieri.