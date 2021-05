L’organizzazione sindacale Siulm ha preso posizione dopo i momenti di tensione di ieri all’interno del perimetro militare della Guardia Costiera.

LICATA: ATTACCO VIOLENTO ALLA CAPITANERIA DI PORTO. E NON È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE ! SIULM – Sindacato Unitario Lavoratori Militari: Gli operatori della Capitaneria di Porto hanno il diritto dovere di far rispettare la legge. Ferma condanna verso chi, oltre che violare le regole e le leggi, protesta in modo violento. NOI stiamo con gli appartenenti alla CP che fanno il loro lavoro e meritano il massimo rispetto, più attenzione, migliori mezzi, anche giuridici, per operare ancor meglio! Chi accede al perimetro di una caserma in modo violento va sanzionato!