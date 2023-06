Pubblicità

Continuano le soddisfazioni per il Tennis Club Sant’Angelo di Licata, guidato dal presidente Pippo Cellura e dall’istruttore FIT Davide Potenza. La squadra tennistica licatese, che nell’ultimo anno è diventata una realtà interessante in provincia e in regione, partecipa al campionato D3 in cui sono convolti diversi giovani tennisti.

Nel weekend, sia la squadra A che la squadra B hanno portato a casa solo vittorie nelle tre partite giocate, confermando quanto di buono fatto nelle scorse settimane. La squadra A – composta da Davide e Manuel Potenza, Lorenzo Terranova e Francesco Gallo – ha giocato una sola partita e ha battuto con un netto 4-0 (tre singolari e un doppio) contro il Città di Favara.

Stesso risultato per la squadra B – formata da Cristian Potenza, Angelo Minardi, Gaetano Fasciana e Alberto Mungiovì – che ha però vinto ben due partite, entrambe per 4-0. La prima è arrivata contro Passione Sciacca, la seconda contro Raffadali. Un weekend perfetto dunque per il T.C. Sant’Angelo, che continua il proprio percorso netto nel campionato D3, ma con prospettive importanti per il futuro.