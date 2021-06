Pubblicità

Detenzione di arma clandestina. E’ questa l’ipotesi di reato che ha portato all’arresto di un operaio licatese di 66 anni da parte dei Carabinieri della Compagnia di Licata agli ordini del Capitano Francesco Lucarelli. L’uomo aveva nascosto la pistola clandestina (un’arma a tamburo con tre proiettili) in una casa di campagna in un territorio tra Licata e Butera. L’arma è stata inviata al Ris dei Carabinieri per gli esami balistici. L’operaio è stato posto in regime di arresti domiciliari.