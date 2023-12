Pubblicità

L’Assessore alle Attività Produttive, Avv. Salvatore Graci, e l’Amministrazione Comunale informano gli esercenti alle attività commerciali che tutte le concessioni relative ai dehors, già rilasciate e legittimamente autorizzate, in scadenza al 31 dicembre p.v. resteranno in efficacia in regime di “prorogatio” sino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

Nuovo regolamento che sarà posto all’attenzione del Consiglio Comunale nelle prossime settimane e che seguirà le decisioni che ivi saranno deliberate.

Gli esercenti commerciali regolarmente autorizzati al 31.12.2023 non dovranno, pertanto, rimuovere alcuna opera con l’arrivo del nuovo anno.

L’ Assessore alle Attività Produttive Salvatore Graci