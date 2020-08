La tecnologia è una risorsa preziosa per tutti noi, che in questi anni sta crescendo a ritmi sempre più elevati, portando enormi miglioramenti e nuove opportunità nella nostra quotidianità.. Questa è infatti l’era dell’hi-tech, dato che ogni giorno possiamo assistere ad una nuova invenzione potenzialmente in grado di cambiare in meglio le nostre vite. Di conseguenza, la salute è un fattore che entra spesso in gioco, visto che le nuove tecnologie possono essere utili anche in questo senso. Ci sono diversi esempi che lo testimoniano, e che meritano quindi un approfondimento.

Le ricerche su Internet

Anche se non è possibile toccarlo con mano, Internet rappresenta una delle invenzioni più importanti per la storia dell’umanità. Grazie al web l’informazione è diventata accessibile a tutti, di riflesso ognuno di noi può informarsi in maniera autonoma su come va il mondo, e sugli argomenti che più interessano. La rete aiuta anche a fare incetta di consigli che ci spiegano come migliorare il nostro tenore di vita, migliorando dunque pure la nostra salute: sono molte le persone che cercano consigli di questo tipo sul web. Naturalmente è il caso di “fidarsi ma non troppo”, nel senso che è meglio limitarsi alla raccolta delle info che servono dai siti più affidabili, ma lasciare le eventuali terapie e i pareri finali ad un medico esperto, l’unico in grado di trovare una soluzione concreta.

Le sigarette elettroniche

Presenti oramai da anni sul mercato, le e-cig ultimamente sono state al centro di una vera e propria corsa alla tecnologia, che le ha rese sempre più moderne e semplici da usare. La loro evoluzione ha colpito ogni singolo aspetto possibile, dal design alle performance delle batterie e degli atomizzatori. Inoltre è possibile trovare diverse tipologie di liquido per sigaretta elettronica, come si evince dal portale web di blu, ad esempio. Questi liquidi oramai coprono tantissime esigenze, al punto che se ne trovano di tutti i gusti, dalla vaniglia al cocco e al ginseng, passando per il tabacco e le essenze fruttate. Infine, chi desidera smettere di fumare ma teme di portarsi dietro una e-cig pesante e voluminosa, può ricorrere ai modelli tascabili e super compatti.

Le app per tenersi in forma

Oggi tecnologia fa rima con smartphone, dato che oramai molte delle nostre abitudini quotidiane gravitano intorno ai telefonini di ultima generazione. Naturalmente le grandi protagoniste di questo successo sono le app, che ci consentono di fare molte cose. Possiamo giocare, chattare, ma anche curare la nostra salute. Ci sono infatti svariate applicazioni progettate per rimettersi in forma. Alcune facilitano il controllo e il monitoraggio dei dati durante l’attività sportiva, mentre altre fungono da veri e propri personal trainer digitali. Ci sono anche le app per dimagrire, ma in tal caso il consiglio è di affidare una eventuale dieta ad un nutrizionista, evitando le soluzioni fai da te, che possono rivelarsi azzardate e pericolose.