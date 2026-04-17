“Ni sta terra nasceru do vuci”: al Teatro Re Grillo uno spettacolo che unisce fede, tradizione e impegno sociale.

Un evento unico nel suo genere si prepara ad emozionare il pubblico licatese: giovedì 30 aprile alle ore 20:30, presso il Teatro Comunale “Re Grillo”, andrà in scena lo spettacolo “Ni sta terra nasceru do vuci”, organizzato dall’Associazione Folkloristica, Turistica e Culturale “A Lanterna”.

Lo spettacolo rappresenta un intenso viaggio tra fede, tradizione e impegno civile, attraverso due figure simbolo della città di Licata: Sant’Angelo e Rosa Balistreri, definiti “le due voci di Licata”.

Da un lato Sant’Angelo, guida spirituale e punto di riferimento per il popolo, la cui voce ha saputo infondere speranza e sostegno nei momenti più difficili; dall’altro Rosa Balistreri, artista straordinaria che, con il suo canto potente e autentico, ha dato voce agli ultimi, ai lavoratori, alle donne e a tutti coloro che lottano per dignità e giustizia.

“Ni sta terra nasceru do vuci” è uno spettacolo originale che intreccia religiosità popolare e tradizione musicale, evidenziando come fede e cultura siano profondamente connesse e parte integrante dell’identità del territorio.

L’Associazione “A Lanterna”, dopo un lungo e intenso lavoro di preparazione, è pronta a portare in scena una produzione carica di significato ed emozione, capace di coinvolgere il pubblico in un racconto autentico e profondamente radicato nella storia e nell’anima della comunità licatese.

L’evento, patrocinato dal Comune di Licata, si inserisce nel percorso di valorizzazione delle tradizioni locali e rappresenta un’importante occasione culturale per cittadini e visitatori.