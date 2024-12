Renato Falzone annuncia via social “Tu chiamale se vuoi emozioni”, in programma domenica 22 dicembre al teatro Re.

“Domenica 22 dicembre, al teatro Re Grillo di Licata, ci sarà una serata dedicata all’arte, faremo un breve viaggio nel mondo della poesia, del ballo, del canto, della recitazione, della moda. Ad affiancarmi in questo fantastico viaggio saranno: Lorenzo Peritore, Daniela Mulé, Cettina Callea, Angelo Augusto, Cinzia Marotta, Francesco Nicaso con Stefania, Concetta e Totuccio Cammilleri, Laura Pintacrona, Angela Cosentino, Angela Oliveri, Lydia Torre grossa. E quattro splendide ragazze di Tiffany. Vi aspettiamo per passare una bella serata insieme e per farci sentire il vostro calore per questa iniziativa”. Appuntamento domenica 22 dicembre Ore 20 con ingresso libero.