Al teatro Re Grillo, quella odierna sarà una serata dedicata all’arte, con riflessi su poesia, ballo, canto, recitazione, moda. Il titolo scelto per la serata è “Tu chiamale se vuoi…emozioni”.

“Ad affiancarmi in questo fantastico viaggio – spiega l’organizzatore Renato Falzone – saranno: Lorenzo Peritore, Daniela Mulé, Cettina Callea, Angelo Augusto, Cinzia Marotta, Francesco Nicaso con Stefania, Concetta e Totuccio Cammilleri, Laura Pintacrona, Angela Cosentino, Angela Oliveri, Lydia Torregrossa. E quattro splendide ragazze di Tiffany. Vi aspettiamo per passare una bella serata insieme e per farci sentire il vostro calore per questa iniziativa”. Appuntamento questa sera dalle Ore 20 con ingresso libero.