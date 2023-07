Pubblicità

Dopo aver riaperto i lavori, 25 giorni fa circa, e iniziati i lavori di assemblaggio della macchina che provvederà al condizionamento del Teatro, oggi è stato riaperto anche il cantiere edile. “Le opere edili – ci dice l’assessore con delega al Teatro Salvo D’Addeo che sta seguendo costantemente i lavori – consistono nel rifacimento di alcuni cornicioni esterni e di alcuni pluviali, nel rifacimento della pavimentazione in legno dei corridoi laterali e delle parti ammalorate della platea e del rifacimento delle parti ammalorate di muri e pareti. Il Sindaco Angelo Balsamo ed io ci siamo attivati sin dai primi giorni di insediamento per sbloccare i lavori fermi da troppi mesi, ottenendo in breve tempo lo sblocco dell’inizio lavori e l’apertura del cantiere in teatro. Contiamo prima di Natale, salvo intoppi dell’ultima ora – continua l’assessore D’Addeo – di poter restituire finalmente il nostro bellissimo teatro alla fruizione pubblica.”