Le condizioni del teatro comunale Re lasciano parecchio a desiderare. Il primo elemento che salta all’occhio è l’assoluta mancanza di pulizia: l’esempio lampante è rappresentato dal drappo rosso utilizzato come apertura e chiusura di sipario: una grossa macchia bianca al centro ne mortifica l’aspetto. Stesso discorso per i tendaggi: la polvere è riscontrabile a vista d’occhio, segno che un serio intervento di pulizia non deve essere eseguito ormai da tempo. Male male anche i palchetti: grosse porzioni di intonaco si sono staccate dalle mura e sono finite sul parquet. A completare questo scenario da horror c’è poi la condizione dei servizi igienici: molti arredi si sono letteralmente staccati dalle mura e l’acqua non arriva in tutti i bagni del teatro.

Il teatro comunale Re verrà a breve interessato da un intervento di manutenzione straordinaria. Che, alla luce della condizione in cui versa attualmente, è più che mai necessario.