Quella di domani potrebbe essere una giornata importante per quanto concerne la riapertura del teatro comunale Re.

“Nei giorni scorsi sopralluogo al teatro e all’ufficio tecnico per capire perché lo stop ai lavori – l’annuncio social del Sindaco Angelo Balsamo – Lunedi incontro con direzione lavori per una ripartenza immediata”.

Il teatro è chiuso ormai da diversi anni. È stato ottenuto un finanziamento per la sua ristrutturazione ma finora i lavori non hanno mai preso il via.