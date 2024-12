Un evento culturale dedicato alla Filosofia e non solo quello ospitato stasera dal teatro Re a partire dalle ore 20.

Il Natale licatese si tinge dei colori del sapere, del dibattito e del confronto. Il talk show, ideato dal podcast “Ma che Kant”, avrà il compito di rispondere ad un’unica ma non semplice domanda: la Filosofia è veramente la madre di tutte le scienze?

L’appuntamento è in programma stasera venerdì 27 dicembre 2024, a partire dalle ore 19:30.

In seguito, saranno Angelo Agnello, Roberta Schembri, Vanessa Casali, Giuseppe Cellura e Mariapia De Caro a presentare e a moderare l’evento.

Diversi saranno gli ospiti della serata, che con la loro professionalità, daranno un contributo perché ciò che viene considerata verità assoluta, possa trovare la sua matrice in altre realtà diverse, ma pur sempre riconducibili, ad unico sapere.

Essi avranno l’arduo compito di rispondere alle varie domande poste dai conduttori, e saranno: il Prof. Francesco Pira (in rappresentanza della Sociologia), Il Prof. Marco Trainito (in rappresentanza della Filosofia), la Dott.ssa Alessandra Iozza (in rappresentanza della Psicologia), il Dott. Simone Fragapane (in rappresentanza della Logica matematica) e il Dott. Ignazio Cammilleri (in rappresentanza della Storia). Previsti gli interventi della Prof.ssa Marika Consagra (insegnante di Storia e Filosofia al Liceo Vincenzo Linares di Licata), della Prof.ssa Cettina Callea (insegnante di Lingue all’istituto Enrico Fermi di Licata) e del giornalista Angelo Augusto.

Dopo la realizzazione del Festival di Filosofia Sublime sotto le stelle, ideato e costituito con grande successo da Angelo Agnello nell’estate passata del 2024, promette che sarà un evento che servirà a tutti i presenti per comprendere il ruolo della Filosofia nelle nostre vite.

Angelo Agnello aggiunge che “sarà una serata che permetterà a tutti i presenti di riflettere sulla realtà che ci circonda e sull’importanza della cultura filosofica e scientifica in ogni ramo dello scibile umano”.

Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.