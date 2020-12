Incontro in Assessorato regionale Beni culturali tra l’assessore regionale Alberto Samonà e quello comunale Decimo Agnello (accompagnato dal consigliere comunale Angelo Curella) in rappresentanza del Sindaco Pino Galanti. Incontro organizzato dall’europarlamentare della Lega, Annalisa Tardino. Sul tavolo vari argomenti: in primis è stato depositato il progetto esecutivo per il restauro del teatro Re Grillo. Nel corso del vertice è stato sollecitato il restauro di Palazzo Basile che ospita il Municipio, progetto presentato nei mesi scorsi ma che con ogni probabilità avrà una linea diversa. All’assessore Samonà è stata presentata anche un’altra iniziativa, quella del Museo dello Sbarco (con centro di riferimento Licata), che l’europarlamentare Annalisa Tardino sta portando avanti con l’associazione Memento. Elaborazione che prevede sia un centro studi che un percorso esterne di visite ai bunker con estensione a tutta la Provincia. “E’ stato un incontro importante – le parole dell’europarlamentare della Lega – abbiamo riscontrato disponibilità nell’assessore Samonà discutendo due progetti rilvenati per Licata”.