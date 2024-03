Pubblicità

Teatro, dura presa di posizione del Sindaco Angelo Balsamo contro i consiglieri comunali di opposizione.

“Ancora una volta rimango esterrefatto dalla inconsistenza dell’opposizione in consiglio comunale capace di lanciare invettive sui social, per guadagnare qualche like, ma che non sa cosa significa governare una città in dissesto. Adesso si preoccupano del Teatro, mentre il sottoscritto era ad Agrigento proprio per risolvere piccoli e grandi problemi legati all’apertura”.

Il Sindaco di Licata, avv. Angelo Balsamo in una nota ha voluto rispondere su quanto è stato detto, senza avere contezza del lavoro della giunta sul Teatro Re Grillo.

“Vorrei capire – prosegue il primo cittadino – quale è l’idea di governo della città che l’opposizione Restart e M5S ha. Mi sembra quasi di rivedere la vecchia politica del dire no a tutti i costi per spettacolarizzare tutto senza motivo. Non essendosi presentati in consiglio il giorno prima, ed avendo votato contro il giorno dopo, gli oppositori non hanno compreso che siamo in dissesto ed anche fare le pulizie all’interno del Teatro o del plesso del Carmine, necessita di impegno di spesa che noi abbiamo chiesto al Direttore del Parco, arch. Roberto Sciaratta. Mentre gli oppositori si agitano io ieri mattina ho incontrato il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, che mi ha ricevuto negli uffici di Casa Sanfilippo. Un incontro cordiale, come si legge anche sul sito del Parco, per dare nuova spinta alle attività di carattere culturale da mettere in cantiere a breve termine e progetti di valorizzazione futuri nel territorio di Licata. La programmazione riguarda in particolare il Museo Archeologico della Badia, il Castel Sant’Angelo, l’area archeologica di Monte Sant’Angelo e lo Stagnone Pontillo. All’incontro hanno partecipato anche il Vicesindaco, Angelo Trigona, il presidente del Consiglio Comunale, Anna Triglia, e il funzionario Direttivo del Parco Valle dei Templi, Rosario Callea.

Noi rispondiamo con i fatti a critiche insulse, a provocazioni fantasiose di una opposizione che invece di aiutarci a far crescere la nostra città si concentra su post sui social, comunicati e interrogazioni che sono – ha concluso l’avvocato Balsamo – soltanto spettacolo e nulla di serio nell’interessa della città. I cittadini osservano i sacrifici che stiamo facendo in condizioni davvero difficili. Ma noi crediamo nel riscatto di Licata, nell’orgoglio delle licatesi e dei licatesi”.