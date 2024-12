Una giornata di Team Building ricca di energia e condivisione! Ieri il team di EgoGreen, azienda di luce e gas della famiglia di Marcello Giavarini, si è cimentato in una sfida di paintball che ha messo alla prova lo spirito di squadra e la strategia.

“Nel pomeriggio ci siamo immersi in un meeting aziendale, un momento di confronto e pianificazione per continuare a crescere insieme con nuovi obiettivi e strategie – si legge in una nota stampa dell’azienda – Grazie al nostro team e a tutti i partner degli EgoPoint di Lazio e Abruzzo per l’entusiasmo e la partecipazione: il vero spirito EgoGreen”.