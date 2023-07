Pubblicità

Consultorio familiare, un intervento del Tribunale per i Diritti del Malato rappresentato dalla dottoressa Maria Grazia Cimino.

Nel corso del consueto monitoraggio da parte del TDM dei reparti e servizi del nostro Presidio Ospedaliero, siamo ritornati al consultorio familiare. Esso rappresenta, con le sue competenze multidisciplinari, un servizio centrale per la prevenzione e la promozione della salute soprattutto per le giovani generazioni e per le donne. Assistenza psicologica per preparazione ad una maternità e paternità responsabile, informazione su metodi contraccettivi, assistenza in tema di diritto di famiglia, assistenza nell’interruzione volontaria di gravidanza come normata dalla legge 194, tutela delle donne immigrate e dei loro bambini , prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, rappresentano alcuni degli scopi che il Consultorio familiare è chiamato ad assicurare attraverso i professionisti che vi lavorano.

Un’intensa attività svolta dalla Psicologa Dottoressa Bonvissuto con la sua équipe che però ancora una volta soffre per una ridotta presenza di personale dedicato.

Basti pensare che lo specialista ginecologo è presente al Consultorio solo due giorni a settimana gli altri due presta servizio a Palma di Montechiaro per un complessivo monte orario di ventiquattro ore ben al di sotto di quelle trentotto previste.

Si rilevano difficoltà anche per quanto riguarda la presenza dell’assistente sociale, dell’infermiere e dell’ostetrica.

Nonostante queste limitazioni l’attività svolta dal consultorio familiare di Licata merita il plauso generale e se si considera anche che secondo disposizioni di legge i consultori dovrebbero essere due in rapporto alla popolazione ci possiamo rendere conto della mole di lavoro che esso svolge.

Oltre al ringraziamento vogliamo assicurare che saremo al fianco del CF per perorare nelle sedi competenti le legittime richieste e per contribuire a tenere alta l’attenzione e la considerazione su questo importante presidio.

Dalla sede di Cittadinanzattiva – Maria Grazia Cimino