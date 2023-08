Pubblicità

Il 2023 continua a essere un anno d’oro per il Tennis Club Sant’Angelo di Licata. Dopo i successi nei campionati di D3 maschile, la squadra tennistica licatese continua a vincere. L’ultimo trionfo è arrivato a Gela, in un torneo dove la squadra capitanata dall’istruttore FIT Davide Potenza ha dominato sia in singolare che in doppio. La vittoria nel singolare è andata a Manuel Potenza, fratello di Davide e uno dei quattro fratelli tennisti della famiglia. In doppio, invece, a vincere sono stati Davide Potenza e Francesco Pedani. Di seguito, i dettagli con i punteggi nei rispettivi tornei.

TC Sant’Angelo pigliatutto: i risultati delle due finali

Partendo dal torneo singolare, a vincere è stato dunque Manuel Potenza (classifica 3.2) del TC Sant’Angelo Licata contro Francesco Giannone (3.2) del TC Match Ball di Siracusa e numero uno del seeding. Vittoria arrivata in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. Semifinale invece per Cristian Potenza, altro tesserato del TC Sant’Angelo, fratello di Luca e dei già citati Davide e Manuel.

Nel torneo di doppio maschile, invece, è stata la coppia formata da Davide Potenza (3.5, TC Sant’Angelo Licata) e Francesco Pedani (3.3, Planet Canicattì) a vincere. I due, in finale, hanno sfidato Manuel Potenza e Francesco Gallo (3.4), entrambi del TC Sant’Angelo Licata. 6-3, 6-4 il risultato finale.