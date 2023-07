Pubblicità

Continuano le attività del Tennis Club Sant’Angelo. Vi avevamo raccontato degli ottimi successi con le due squadre iscritte ai campionati D3 Maschile, ma adesso c’è stata un’altra bella iniziativa. Si è infatti concluso sabato il Torneo di Tennis Doppio Sociale organizzato proprio dal TC Sant’Angelo in occasione dei suoi 45 anni di attività.

Torneo al TC Sant’Angelo di Licata: le parole dell’assessore Sitibondo

Un torneo cominciato il 20 luglio e terminato sabato 29 con le premiazioni andate in scena proprio al Tennis Club Sant’Angelo al Villaggio dei Fiori a Licata. Alla premiazione era presente anche l’assessore allo sport Maria Sitibondo, che ha commentato così: “Lo sport promuove il benessere fisico e sociale e va inteso non solo come performance volta al raggiungimento di prestazioni eccellenti ma anche e soprattutto come strumento di coesione e di aggregazione sociale”.