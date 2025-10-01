A Licata potranno tornare a circolare i taxi. Il Consiglio comunale – riunito stasera in seduta – ha infatti deliberato l’approvazione del regolamento per il “trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea – Taxi”. Gli operatori interessati potranno pertanto avviare l’iter per richiedere le licenze. Nella seduta di stasera sono sei i punti all’ordine del giorno.
Approvato in Consiglio il regolamento per ottenere licenze taxi
Il meteo
Licata
nubi sparse
22.9 ° C
22.9 °
22.9 °
69 %
8.7kmh
59 %
Mer
23 °
Gio
24 °
Ven
23 °
Sab
21 °
Dom
22 °
Ultime Notizie
Cassa Edile Agrigentina richiama Amministrazioni a rispetto delle norme DURC: “Sconfiggiamo...
Garantire il rispetto delle norme sul Durc da parte delle pubbliche amministrazioni e contrastare così l’abusivismo e la violazione delle normative sull’edilizia. Per questo scopo...