ADV

A Licata potranno tornare a circolare i taxi. Il Consiglio comunale – riunito stasera in seduta – ha infatti deliberato l’approvazione del regolamento per il “trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea – Taxi”. Gli operatori interessati potranno pertanto avviare l’iter per richiedere le licenze. Nella seduta di stasera sono sei i punti all’ordine del giorno.