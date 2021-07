Pubblicità

Nelle giornate del 24 e 31 luglio, così come sabato 7 agosto, anche a Licata si organizzeranno i tavoli di raccolta firme per i 6 referendum sulla Giustizia, oltre che per l’eutanasia legale.

Nello specifico, nel corso delle giornate appena sopra indicate, i punti di raccolta saranno: nel corso delle mattinate dalle ore 9 alle 11 presso piazza Progresso 32- angolo via Patti- di fronte alla villetta Garibaldi; dalle ore 18 alle 21 nell’area prospicente il Palazzo di Città.

L’iniziativa è promossa dall’associazione “Nuove idee”, oltre che da simpatizzanti di area radicale e socialista ed hanno già dato la disponibilità a fungere da autenticatori gli avvocati: Ezio Iacono, Gloria Incorvaia, Mariangela Miceli, Daniele Cammilleri e Nico Lombardo.

A prescindere dall’orientamento partitico degli interessati, si invita ad essere presenti, significando che nel corso delle raccolte firme saranno debitamente rispettate le norme anti-covid.

Per ulteriori dettagli in merito:



– https://referendum.eutanasialegale.it/