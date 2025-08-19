Incontro con l’Amministrazione Comunale sul tributo TARI, un intervento della sezione cittadina di CNA a firma del presidente Elio D’Orsi.

In data 13 agosto, su nostra richiesta, si è svolto un incontro con l’Amministrazione Comunale per un confronto sul tributo TARI, a seguito dell’approvazione delle nuove tariffe previste per l’anno 2025.

Premettiamo di essere pienamente consapevoli che l’intero costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è a carico degli utenti. Tuttavia, secondo la nostra organizzazione di categoria, il nodo centrale resta l’elevato costo del conferimento in discarica della frazione indifferenziata, che ammonta a ben 4.500.000 euro.

Durante l’incontro abbiamo avanzato alcune proposte concrete:

• L’installazione di compostiere su terreni comunali confiscati alla mafia, per incentivare il compostaggio e ridurre il volume dell’indifferenziato;

• La revisione delle aliquote TARI per le attività economiche che hanno subito aumenti eccessivi, prevedendo un’equa redistribuzione a carico di quelle categorie che oggi beneficiano di aliquote più basse;

• Il potenziamento dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine, per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, fenomeno che contribuisce all’aumento dei costi di smaltimento;

• L’introduzione di un sistema premiante per i cittadini virtuosi, attraverso l’utilizzo dei codici a barre sui cestelli per la raccolta differenziata, al fine di riconoscere comportamenti corretti e prevedere eventuali sconti sul tributo TARI.

In risposta alle nostre richieste, l’Amministrazione ha espresso la disponibilità a valutare, nei limiti del possibile, l’attuazione delle proposte avanzate.

È stato inoltre comunicato che, grazie ai fondi regionali provenienti dagli aiuti Covid, sono stati stanziati per il Comune 1.330.000 euro come prima tranche e 800.000 euro come seconda tranche. Tali somme saranno destinate alle attività produttive, con l’obiettivo di alleggerire l’impatto del tributo TARI.

Continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione, impegnandoci affinché le promesse si traducano in misure concrete a sostegno di cittadini e imprese.

Elio D’Orsi – Presidente CNA di Licata