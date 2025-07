La Cna Licata annuncia una Richiesta di incontro con l’amministrazione sulle aliquote Tari.

La sezione di Licata della Cna chiede un incontro all’amministrazione comunale per cercare soluzioni dopo la recente approvazione delle aliquote Tari da parte del Consiglio comunale. “A nome delle categorie produttive che rappresentiamo – si legge in una nota – vanno ricercate soluzioni per alleggerire una tassa che per talune attività sarà un vero e proprio macigno. Abbiamo ascoltato le parole del Sindaco e con l’Esecutivo si dovrà provare a trovare una via d’uscita per abbassare l’esborso a cui allo stato attuale saranno chiamate talune attività”.